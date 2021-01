Denemarken verstrengt lockdown uit vrees voor gemuteerd virus

Denemarken verscherpt de lockdownmaatregelen om de verspreiding van de gemuteerde ‘Britse’ besmettelijkere virusvariant tegen te gaan. Bijeenkomsten mogen uit maximaal vijf personen bestaan, waar dat voorheen tien was. Ook moeten mensen in publieke ruimtes, waaronder winkels, 2 meter afstand houden, zei premier Mette Frederiksen op een persconferentie. Thuiswerken wordt de norm.

De aanscherpingen worden woensdag van kracht en lopen vooralsnog tot 17 januari. Het Scandinavische land voerde vorige maand een strenge lockdown in, waarbij cafés, restaurants, sportfaciliteiten, culturele instellingen en niet-essentiële winkels dicht moesten. Dat werd mede ingegeven door de vele coronapatiënten in ziekenhuizen.

‘De mutatie is al zo wijdverspreid dat die niet meer kan worden gestopt”, zei Frederiksen. De dag voor kerst waren al 33 besmettingen met de nieuwe variant van het coronavirus vastgesteld en de verwachting is dat het medio februari de overhand heeft. ‘Maar we kunnen het vertragen en tijdrekken zodat we meer mensen kunnen vaccineren.’

De Denen hebben vergeleken met andere EU-landen al veel mensen ingeënt. In het land van 5,8 miljoen mensen zijn meer dan 173.000 mensen besmet geraakt en 1420 mensen overleden door Covid-19.