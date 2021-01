Noorse politie verwacht geen overlevenden na aardverschuiving

De Noorse politie denkt niet langer overlevenden te zullen vinden bij het dorp Ask, waar nog drie mensen worden vermist na een aardverschuiving vorige week. Tot dusver zijn er zeven doden gevonden. Dinsdag was er opnieuw een aardverschuiving in het gebied net boven Oslo, maar daarbij raakte niemand gewond.

De zoekactie die op touw is gezet, zal zich nu focussen op vinden van de drie lichamen, zei korpschef Ida Melbo Øystese op een persconferentie. ‘Ook al hebben we de hoop opgegeven om overlevenden te vinden, de zoektocht is nog niet voorbij”, zei Øystese. ‘We gaan nu een andere fase in om iedereen te vinden die verdwenen is.’

De reddingsoperatie is dinsdag tijdelijk gestaakt na een nieuwe, kleinere aardverschuiving in het gebied. Deskundigen onderzoeken nu wanneer het veilig genoeg is om de werkzaamheden te hervatten.

Winterse weer

Behalve de instabiele grond bemoeilijken ook het winterse weer en de grote hopen puin het zoekwerk, lieten de reddingswerkers eerder weten. Er zijn onder meer zoekhonden en hittezoekende camera’s ingezet. Maandag werd nog een hond levend onder een ingestort huis vandaan gehaald.

Duizend mensen werden geëvacueerd vanwege de aardverschuiving. Tien mensen raakten gewond en negen huizen zijn verwoest.