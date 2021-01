Ook Rutte geeft fouten in vaccinatiedossier toe

Na de knieval van coronaminister Hugo de Jonge geeft ook premier Mark Rutte de fouten van het kabinet toe in het vaccinatiedossier. Nederland begint laat met prikken, en was niet flexibel genoeg om met veranderingen om te gaan. "We zullen altijd bereid zijn te leren van fouten", zegt de premier in debat met een kritische Tweede Kamer.

Nederland bereidde zich te veel voor op de komst van een vaccin dat goed werkt voor ouderen, wat specifiek in verpleeghuizen zou worden toegediend. Maar een vaccin waarmee het kabinet zorgmedewerkers op grotere schaal wil inenten, kwam eerder beschikbaar. "Als je nu kijkt was het beter geweest als ook ikzelf eerder aan de GGD had gevraagd de systemen klaar te maken voor de eventualiteit dat ze eerder aan de slag hadden gemoeten met grootschalige vaccinatie", zegt Rutte hierover.

Het kabinet heeft de eerste vaccinaties ook te veel beschouwd als symbolisch gebaar, geeft de premier daarnaast toe. "De symbolische eerste prik", noemde hij het bijvoorbeeld tijdens zijn jongste persconferentie. "Ik denk dat dat niet goed is geformuleerd. Zo'n prik is natuurlijk wel betekenisvol. Iedere prik telt." Sommige landen zijn inmiddels al zo ver met het vaccineren van hun bevolking "dat je niet meer kan zeggen: het was alleen symbolisch", aldus de premier.

De Kamer vindt dat het kabinet veel te weinig heeft gedaan om zich voor te bereiden op een veranderende situatie. Nederland begint woensdag als laatste land van Europa met het zetten van de eerste prikken.