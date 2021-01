Moeizaam overleg over Duitse coronamaatregelen

Bondskanselier Angela Merkel had eigenlijk dinsdagochtend kort in conclaaf moeten gaan met de leiders van de zestien deelstaten over nieuwe coronamaatregelen. Maar er was nog zoveel te bespreken dat de bijeenkomst naar de middag is verschoven. Duitse media nemen over het algemeen aan dat de beperkingen die de bevolking zijn opgelegd vanwege het gevreesde coronavirus niet op 10 januari worden ingetrokken of versoepeld, maar juist verscherpt en verlengd tot het begin van de volgende maand.