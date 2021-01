Annabel Nanninga wil niet voor JA21 de Tweede Kamer in

Annabel Nanninga, die onlangs met Joost Eerdmans de nieuwe politieke partij JA21 heeft opgericht, is niet van plan de Tweede Kamer in te gaan. Ze bevestigt een bericht hierover op de website van EW, voorheen Elsevier Weekblad. Nanninga en Eerdmans stapten eind november uit Forum voor Democratie, omdat ze zich distantieerden van partijleider Thierry Baudet.

Nanninga staat onderaan de kandidatenlijst van JA21 als lijstduwer. Ze wil echter niet bij voldoende voorkeursstemmen alsnog de Tweede Kamer in. ‘Ik ben lijstduwer en sta helemaal onderaan”, zegt de politica. Ze blijft wel in de Eerste Kamer, de Provinciale Staten van Noord-Holland en de Amsterdamse gemeenteraad, waar ze voor FVD in zat. ‘Daar ben ik gekozen en het is niet netjes vroegtijdig te vertrekken.’ Nanninga stond eerder ook niet op de kandidatenlijst van FVD voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart.

Eerdmans, die hoog op de kandidatenlijst stond van FVD, is lijsttrekker van JA21. Volgens de laatste peiling van Maurice de Hond kan de nieuwe partij rekenen op twee zetels bij de verkiezingen.

De ruzie binnen FVD ging over het in hun ogen te slappe optreden van partijleider Thierry Baudet tegen uitingen van antisemitisme en nazisympathieën bij de jongerenbeweging van Forum. Inmiddels hebben zich al diverse andere voormalig FVD’ers aangesloten bij JA21.