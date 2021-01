‘Weer aardverschuiving bij Noors dorp, zoeken tijdelijk gestaakt’

Bij het Noorse dorp Ask is dinsdag opnieuw een aardverschuiving geweest. De zoekactie naar overlevenden van de verschuiving die daar vorige week woensdag plaatsvond, is daarop tijdelijk gestaakt, meldt de publieke omroep NRK. Er zouden dit keer geen gewonden zijn gevallen.

De reddingswerkers in het gebied zijn uit voorzorg vertrokken, zegt politiewoordvoerder Roy Alkvist tegen NRK. Ze moesten hun zoekactie halsoverkop staken toen iets voor het middaguur een alarm afging.

Volgens de omroep zal later worden bekeken of het veilig genoeg is om de werkzaamheden bij Ask, zo’n 40 kilometer ten noordoosten van Oslo, te hervatten. Er zijn na de aardverschuiving die het dorp vorige week trof zeven doden gevonden. Drie mensen worden nog vermist en tien mensen raakten gewond. Duizend mensen werden geëvacueerd en negen huizen zijn verwoest.

Behalve de onstabiele grond bemoeilijken ook het winterse weer en de grote hopen puin het zoekwerk, lieten de reddingswerkers eerder weten. Er zijn onder meer zoekhonden en hittezoekende camera’s ingezet.