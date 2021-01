Britse premier Johnson zegt India-reis af vanwege corona

Het had de eerste grote buitenlandse reis van de in juli 2019 aangetreden eerste minister moeten worden en ook de eerste na het feitelijke Britse vertrek uit de Europese Unie.

Johnson zou ook de parade op de nationale feestdag van India bijwonen op 26 januari, de Dag van de Republiek. Het is dan 70 jaar geleden dat de grondwet van India van kracht werd en het land een republiek werd. De grondwet verving de Britse Wet op de Regering van India die uit 1935 stamde. Het land werd in 1947 al onafhankelijk van het Britse Rijk, maar had toen nog geen grondwet en geen eigen staatshoofd. Tot nu toe heeft slechts één Britse premier de nationale feestdag in New Delhi bijgewoond, dat was John Major in 1993.