Schaakrubriek: Een sensationele overwinning uit een zeer moeilijke positie

De foto op het nieuwe boek van Cyrus Lakdawala, How to beat Magnus Carlsen, is helemaal niet om aan te zien. Maar het gaat dan ook over diens verliespartijen. Dat deed mij even denken aan Sonosko-Borowsky, die een boek schreef Capablanca‘s Verlustpartieën waarop Capablanca meedeelde dat hij een boek ging schrijven over Sonosko-Borowsky’s winstpartijen, maar er te weinig kon vinden. Of Carlsen hetzelfde gaat doen tegenover Lakdawala weet ik niet, maar het is in ieder geval een leuk boek, dat gelukkig begint met een paar mooie winstpartijen van Carlsen (New In Chess, €28).

Bij de verliespartijen ook veel Rapid en Blitz. En die zijn soms met veel zetten. Want al sta je de halve wereld achter, je kunt altijd nog proberen je tegens..

