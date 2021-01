Bioscopen zakken door corona naar 16,8 miljoen bezoeken in 2020

Sinds 1994, toen het bioscoopbezoek in Nederland mede door het succes van videotheken op een dieptepunt zat, heeft de sector niet meer zo’n slecht resultaat behaald. De slechte resultaten zijn geheel te wijten aan de coronacrisis.

Sinds de eerste lockdown van start ging, op 15 maart, zijn alle bioscopen verdeeld over drie periodes bijna vier maanden dicht geweest. In de tussenliggende periodes mochten de theaters slechts honderd en later zelfs maar dertig bezoekers per zaal ontvangen. Hierdoor werd ruim 80 procent van alle bioscoopstoelen in Nederland niet gebruikt en liep de sector zo’n 300 miljoen euro aan omzet mis.

Nederlandse films

De eerste elf weken van 2020 leken de bioscopen af te stevenen op een nieuw topjaar, dankzij grote hits als Bad Boys for Life, 1917 en De Beentjes van Sint-Hildegard. In deze periode werd 9 procent meer bezoek ontvangen dan in dezelfde periode het jaar daarvoor.

Opvallend is hoe goed Nederlandse films het deden tijden de coronacrisis. Het aandeel van vaderlandse titels steeg van 12 procent in 2019 naar 21 procent in 2020. Komedies als De Beentjes van Sint-Hildegard, Alles is zoals het zou moeten, De Grote slijmfilm en De Piraten van Hiernaast trokken, ondanks de coronabeperkingen, ook in de zomer volle zalen. Dit kwam mede door het uitstellen van talloze grote Amerikaanse films, zoals Fast & Furious 9, Soul en Mulan, die eigenlijk in de zomer in de bioscopen hadden moeten draaien.

De bioscoopsector kan desgevraagd niet goed duiden hoe Nederland het in verhouding tot andere landen heeft gedaan het afgelopen jaar.