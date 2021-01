Partijen eisen opheldering kabinet over vergoeding IC-bedden

In 2020 dubbel zoveel vuurwerk in beslag genomen als in 2019

De politie heeft in 2020 twee keer zoveel vuurwerk in beslag genomen als in 2019. In totaal werd bijna 123.000 kilo illegaal vuurwerk opgespoord, blijkt uit de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie (OM). In 2019 ..