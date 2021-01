Oppositie haalt hard uit naar De Jonge om vaccinatieplannen

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben weinig goede woorden over voor coronaminister Hugo de Jonge. Hun kritiek richt zich dinsdag in een Kamerdebat vooral op de "zwabberende" vaccinatiestrategie. "Dit is geen strategie, maar chaos. Het is laat en slecht voorbereid", zegt PVV-leider Geert Wilders. Hij noemt het "een blamage van de hoogste orde".

Ook links heeft flinke kritiek. "Men maakt een bende van die vaccinaties", vindt PvdA-voorman Lodewijk Asscher.

De Kamer kwam eerder terug van de kerstvakantie om over het coronabeleid van het kabinet te debatteren. Nederland prikt als laatste land van Europa. Asscher vindt het niet kunnen dat de vaccinaties al zo lang ongebruikt in grote vrieskisten in Nederland liggen. "We hebben alle smoezen wel gehad", zegt de PvdA'er. Het kabinet is volgens hem veel te laks geweest over het belang van de eerste vaccins.

De eerste prikken worden twee dagen eerder gezet dan eerst was gepland, kondigde het kabinet eerder aan: woensdagochtend 6 januari worden zorgmedewerkers gevaccineerd.

Weer te laat

"Heel Europa prikt, maar deze minister wikt", zegt SP-leider Lilian Marijnissen. "De minister moet nu toegeven dat we wederom te laat zijn en dat nemen we dit kabinet kwalijk." Anders dan eerder in de coronacrisis had De Jonge nu wel tijd om zich voor te bereiden, vindt ze. "Wat gaat hij doen om dit gigantisch falen te herstellen. Is het nog te herstellen?"

GroenLinks en de PVV hebben het de afgelopen tijd steeds vaker over de positie van De Jonge zelf. "U bent, meneer de minister, niet de juiste man op de juiste plek", foetert Wilders tijdens het debat. "We kunnen ons in deze pandemie geen Hugo de Jonge als minister meer permitteren."

Ook de SP richt zich op de bewindsman. Volgens Marijnissen zien zorgmedewerkers De Jonge "in elke kerstspecial wel optreden, maar intussen zijn we de laatste in de rij met het vaccineren. Dat doet heel veel pijn." Premier Mark Rutte wordt vooral aangerekend dat hij de afgelopen tijd juist te onzichtbaar was.