In 2020 dubbel zoveel vuurwerk in beslag genomen als in 2019

De politie heeft in 2020 twee keer zoveel vuurwerk in beslag genomen als in 2019. In totaal werd bijna 123.000 kilo illegaal vuurwerk opgespoord, blijkt uit de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie (OM). In 2019 bleef de teller hangen op meer dan 61.000 kilo.

In de laatste dagen voor de jaarwisseling werd nog meer dan 6500 kilo in de barometer bijgeschreven. De grootste vangst van het jaar was echter in september. Toen spoorde de politie Noord-Nederland in samenwerking met collega’s in Duitsland een partij van meer dan 50.000 kilo op. Het vuurwerk was vermoedelijk afkomstig uit Duitsland en bestemd voor de Nederlandse markt. De vondst had een waarde van 750.000 euro.

De politie lette vorig jaar extra scherp op de handel in illegaal vuurwerk, mede vanwege het landelijke vuurwerkverbod dat werd afgekondigd vanwege de coronacrisis. Socialemediakanalen werden voortdurend in de gaten gehouden en ook advertenties op Marktplaats werden gevolgd. In de grensstreek werden extra steekproefsgewijze controles gehouden. De politie zette hiervoor extra capaciteit in.