FVD’er Van Haga ‘totaal verbijsterd’ over besluit van Hiddema

Tweede Kamerlid Wybren van Haga van Forum voor Democratie is "totaal verbijsterd" over het besluit van Theo Hiddema om toch geen lijstduwer te worden van FVD. "Ik vind het ontzettend jammer."

Hiddema kan zich niet vinden in de campagne van de partij die zich vooral richt tegen het coronabeleid. Hij vindt dat "politiek irrelevant" en "populisme", schrijft hij aan partijleider Thierry Baudet volgens de NOS.

Van Haga snapt de kritiek van Hiddema op het coronastandpunt van de partij niet. "Vreemd dat hij dat zegt." Volgens Van Haga zijn de opvattingen van FVD hierover de afgelopen tien maanden niet veranderd.

Intern conflict

Eind november stapte Hiddema op als Kamerlid van FVD. De partij was toen verwikkeld in een hevig intern conflict over de jongerenbeweging JFVD. Ook opmerkingen van antisemitische aard van Baudet vielen verkeerd bij een deel van de partij.

Een maand later kondigde Hiddema in de Volkskrant aan lijstduwer van Forum te willen worden bij de verkiezingen in maart. Hij had het gevoel dat hij Baudet in de kou had laten staan tijdens de crisis in de partij. Hiddema was dinsdag niet bereikbaar.