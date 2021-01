Coronazorgen en lockdowns houden beurzen in toom

De Amsterdamse aandelenbeurs ging dinsdag licht omhoog, na een lagere opening. Ook de andere Europese beursgraadmeters lieten kleine koersuitslagen zien. Beleggers deden het rustig aan na de sterke start van het nieuwe beursjaar. Een nieuwe lockdown in Engeland zorgde daarbij voor enige terughoudendheid. Daarnaast werd uitgekeken naar de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de plus op 632,75 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 942,22 punten. De beurs in Parijs won 0,1 procent. Frankfurt bleef vlak. De Duitse overheid bevestigt naar verwachting later op de dag dat de lockdown in het land wordt verlengd.

De FTSE-index in Londen klom 0,4 procent. De Britse premier Boris Johnson heeft alarm geslagen over de nieuwe virusvariant. Heel Engeland gaat weer in lockdown om het hoge aantal coronagevallen door de zeer besmettelijke virusvariant omlaag te krijgen. Schotland verklaarde eerder al voor de rest van de maand in lockdown te gaan.

Amerikaanse Senaat

Georgia is dinsdag het toneel van de strijd om de Amerikaanse Senaat. Als de Democraten de twee Senaatszetels van Georgia niet weten te veroveren, behouden de Republikeinen de meerderheid in de Senaat en zal aankomend president Joe Biden in de komende jaren van hen afhankelijk zijn voor het goedkeuren van wetgeving en benoemingen. Net als bij de presidentsverkiezingen zal de uitslag waarschijnlijk een aantal dagen op zich laten wachten.

Koploper in de AEX was olie- en gasconcern Shell met een winst van 3,1 procent. Chemicaliëndistributeur IMCD stond onderaan met een verlies van 1,6 procent.

Boskalis

Boskalis klom 1,5 procent in de MidKap. De baggeraar werkt mee aan een grote klus aan de Antwerpse ringweg. Met het contract is meer dan 500 miljoen euro gemoeid, waarvan het aandeel voor Boskalis een vijfde bedraagt. Ook neemt Boskalis activiteiten over van het Britse Rever Offshore, dat een breed scala aan onderwateroplossingen biedt op het gebied van constructie, inspectie, reparatie en onderhoud.

Heijmans won 1,3 procent. De bouwer gaat meer dan 700 nieuwe studentenwoningen bouwen op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven. Met de klus is 60 miljoen euro gemoeid.

Next

In Londen dikte Next 8,5 procent aan dankzij meevallende kerstverkopen van de Britse kledingketen. Het Britse supermarktconcern Morrisons (plus 0,5 procent) zag de omzet in het afgelopen kwartaal met 8,1 procent toenemen. Dat was iets minder dan verwacht.

De euro was 1,2272 dollar waard, tegenover 1,2255 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie bleef ongewijzigd op 47,62 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 51,01 dollar per vat.