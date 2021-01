Vaccinatiecampagne in België van start

De vaccinatiecampagne tegen Covid-19 wordt woensdag in België officieel afgetrapt. Tussen woensdag en zondag krijgen in Vlaanderen 6610 bewoners en personeelsleden in 42 woonzorgcentra de eerste dosis van het vaccin toegediend, meldt de taskforce Vaccinatie. Wallonië wil deze week al 11.500 mensen inenten en het Brussels Gewest bijna 4000.

Vorige week, kort nadat de eerste goedgekeurde vaccins van de farmaceuten Pfizer en BioNTech waren vrijgegeven, was de 96-jarige Jos Hermans in Brussel al symbolisch als eerste Belg ingeënt, maar nu begint de nationale vaccinatiecampagne. België krijgt deze maand wekelijks 87.500 doses. Dat aantal wordt in februari opgetrokken naar 100.000 per week.

In de Belgische hoofdstad wachten de autoriteiten niet op de officiële aftrap en begint het vaccineren dinsdag al. Tot en met vrijdag krijgen 3960 bewoners in 53 van de 138 woonzorgcentra een eerste dosis toegediend. Aan het eind van de maand moeten alle bewoners van verpleegtehuizen in Brussel hun eerste dosis hebben ontvangen.