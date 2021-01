Coronacrisis stuwt omzet en uitbreiding van New York Pizza

De Nederlandse omzet steeg in 2020 ‘significant’ met ongeveer 20 procent meer ten opzichte van andere jaren, aldus het bedrijf, dat naar eigen zeggen het ‘beste jaar ooit draaide”. Dat kwam enerzijds door al eerdere uitbreidingen van vestigingen, anderzijds nam het aantal bestellingen in Nederland het afgelopen jaar ‘enorm’ toe. Vanwege de coronacrisis waren de bestellingen ook groter. Meer financiële details geeft het bedrijf niet.

In het Belgische Leuven en het Duitse Keulen worden in totaal vier nieuwe vestigingen geopend. In 2021 moeten er ongeveer 10 vestigingen komen in Vlaanderen. In Leuven werd eind december al de eerste Belgische vestiging geopend. In Duitsland richt het bedrijf zich op de deelstaat Noordrijn-Westfalen. In Keulen was er al een vestiging, en werd eind december de tweede geopend, begin maart volgt daar een derde.

Franchisenemers

Alle buitenlandse vestigingen worden gerund door lokale franchisenemers. Voor de nieuwe locaties zijn al geïnteresseerden, aldus de pizzamaker. In Nederland wil de pizzamaker in 2023 meer dan 300 vestigingen hebben. ‘We zien veel kansen”, zegt topman en oprichter Philippe Vorst.

New York Pizza, opgericht in Amsterdam in 1993, zegt elk jaar 11,5 miljoen pizza’s te bakken en heeft meer dan 220 vestigingen in heel Nederland. Die worden geëxploiteerd door franchisenemers en bijna alle vestigingen bezorgen.