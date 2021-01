Duitsland meldt weer meer dan tienduizend nieuwe coronagevallen

Nadat Duitsland maandag minder dan tienduizend nieuwe vastgestelde coronabesmettingen in de laatste 24 uur meldde, is dat aantal dinsdag weer gestegen. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft dinsdag 11.897 nieuwe gevallen gemeld.

Het totale aantal besmettingen in Duitsland komt daarmee op 1.787.410 gevallen. In het afgelopen etmaal overleden in Duitsland maar liefst 944 Covid-patiënten, waarmee het totale dodental van de epidemie er op 35.518 komt.

Maandag werd bekend dat de harde lockdown die in Duitsland ongeveer op hetzelfde moment inging als in Nederland, wordt verlengd tot 31 januari.