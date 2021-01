Australische premier: ‘Assange vrij om naar huis te gaan’

De Australische Wikileaks-oprichter Julian Assange is ‘vrij om terug naar huis te gaan’ als de rechtszaken waarbij hij betrokken is voorbij zijn, heeft de Australische premier Scott Morrison dinsdag gezegd. Een Britse rechter verbood maandag de uitlevering van Assange aan de Verenigde Staten. Daar wil men de klokkenluider laten terechtstaan voor spionage en het publiceren van geheime documenten. De Britse rechter achtte de kans dat Assange zichzelf bij uitlevering iets zou aandoen te groot.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op de uitspraak door te zeggen dat het zal doorgaan met proberen om Assange uitgeleverd te krijgen. De aanklagers gaan naar verwachting in beroep tegen het uitleveringsverbod dat de rechter heeft uitgesproken. Assange wordt nu vastgehouden in de Londense Belmarsh-gevangenis.

Premier Morrison zei in een radio-interview dat de Australische staat geen partij is in de zaak en dat Assange recht heeft op consulaire bijstand. ‘Mocht de beroepszaak niet slagen, mag hij natuurlijk terugkomen naar Australië, zoals elke Australiër”, aldus Morrison.

Assange (49) wordt door de Verenigde Staten van 18 strafbare feiten verdacht. Klokkenluiderspagina Wikileaks publiceerde ten tijde van de regering-Obama geregeld gelekte militaire documenten en diplomatieke correspondentie. De Verenigde Staten werden daardoor een aantal keer ernstig in verlegenheid gebracht. De Amerikaanse regering stelt dat Wikileaks Amerikaanse levens in gevaar heeft gebracht.

De aanhangers van Assange zien hem echter als een klokkenluider die wordt vervolgd omdat hij Amerikaanse misdaden in Irak en Afghanistan aan de kaak stelde. Zij noemen de vervolging van Assange een politiek gemotiveerde aanval op de journalistiek en de vrijheid van meningsuiting.

Wikileaks werd bekend bij het grote nieuwspubliek toen het in 2010 een video publiceerde van een Amerikaanse apachehelikopter van waaruit in 2007 een tiental mensen in Bagdad werd doodgeschoten. Onder hen waren ook twee medewerkers van het Britse persbureau Reuters.

Assange kreeg maandag ook steun van Mexico aangeboden. De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador bood de Australiër politiek asiel aan. Die zet is zeer waarschijnlijk tegen het zere been van de Amerikanen.