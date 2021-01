VS: twee derde gedistribueerde coronavaccins nog ongebruikt

Meer dan twee derde van de coronavaccins die in de Verenigde Staten zijn gedistribueerd blijft tot dusver ongebruikt, hebben Amerikaanse gezondheidsfunctionarissen maandag gezegd. De gouverneurs van de staten New York en Florida hebben al aangekondigd om ziekenhuizen te gaan straffen die de beschikbare vaccins niet snel genoeg gebruiken.

De federale regering heeft inmiddels zo’n 15 miljoen doses coronavaccin gedistribueerd, maar daarvan zijn er vooralsnog maar zo’n 4,5 miljoen toegediend, maakte het Amerikaanse centrum voor ziektepreventie CDC maandag bekend. Daarmee lopen de VS voorlopig ver achter op schema met het inenten. Doel was om eind afgelopen jaar al 20 miljoen mensen een prik te hebben gegeven. Volksgezondheidsfunctionarissen houden er wel rekening mee dat het tempo in de komende weken wordt opgevoerd.

New Yorkse ziekenhuizen moeten aangekomen vaccins binnen een week toedienen, of ze riskeren een boete en verminderde leveringen in de toekomst, dreigde gouverneur Andrew Cuomo maandag, enkele uren voordat hij het eerste vastgestelde geval van de Britse gemuteerde variant van het coronavirus in zijn staat aankondigde. ‘Ik wil de vaccins niet in de koeling of de vriezer, ik wil ze in iemands arm”, aldus Cuomo. ‘Als je deze functie niet uitvoert, doet dat vragen rijzen over de efficiëntie van een ziekenhuis.’

New Yorkse ziekenhuizen hebben tot dusver minder dan de helft van hun beschikbare vaccins toegediend, maar er is veel onderling verschil in prestatie, zei Cuomo. De publieke ziekenhuizen in de stad New York hebben maar 31 procent van de vaccins gebruikt, terwijl dat bij een aantal particuliere ziekenhuizen 99 procent is.

In Florida, een staat die geliefd is bij gepensioneerden, heeft de staat senioren voorrang gegeven voor de vaccins. Gouverneur Ron DeSantis kondigde daar aan dat ziekenhuizen die de vaccins sneller toedienen, meer vaccins geleverd krijgen. ‘Ziekenhuizen die niet goed presteren in vaccineren zullen hun leveranties verliezen ten gunste van ziekenhuizen die wel presteren”, aldus DeSantis. Florida gaat ook duizend extra verplegers inzetten om het vaccinatieproces te versnellen.

De Verenigde Staten zijn van alle landen in de wereld het hardst getroffen door de coronapandemie. Tot dusver raakten bijna 21 miljoen personen besmet, en overleden in de VS meer dan 353.000 personen bij wie het coronavirus is vastgesteld.