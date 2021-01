Haarlemse burgemeester strenger bij protestacties

Niet lang na het middaguur liep het Haarlemse Vlooienveld zondag vol met actievoerders, die tegen de coronamaatregelen van het kabinet zijn. Op het drukste moment waren er volgens De Telegraaf zo’n 1750 man op de been. Die hielden te weinig afstand tot elkaar. ‘Als ik achteraf kijk naar hoe zoiets in de praktijk loopt en naar het feit dat er ook muziek werd afgespeeld, dan denk ik dat dat bij het publiek een risico meebrengt”, aldus de burgemeester.

De gemeente greep in en het evenement moest rond 15.00 uur worden beëindigd. ‘Demonstreren is een democratisch grondrecht en dat blijft ook in de coronatijd overeind, ook voor mensen die de grenzen opzoeken”, zegt Wienen. Volgens de burgemeester waren er van tevoren goede afspraken gemaakt met de organisatoren. Zo liepen er namens Vrouwen voor Vrijheid een stuk of vijftig ’controleurs’ over het terrein om aanwezigen op de regels te wijzen. Omdat het een actie in de buitenlucht betrof, waren mondkapjes niet verplicht.

Het evenement verliep ’gemoedelijk’, tot demonstranten herhaaldelijk de mist in gingen. ‘De organisatie heeft diverse keren vanaf het podium de regels omgeroepen. Dat had effect, maar er werd maar even naar geluisterd. Er is vrij lang geconstateerd dat het in grote lijnen goed ging.’ Na de vierde waarschuwing was volgens Wienen - die overigens niet aanwezig was bij de actie - de maat vol. ‘Men is toen grotendeels direct weggegaan, afgezien van een klein groepje dansende mensen.’

Hoeveel politieagenten en handhavers precies bij het evenement aanwezig waren om een oogje in het zeil te houden, weet de burgemeester niet. ‘Voor zover ik weet zijn er geen boetes uitgedeeld.’