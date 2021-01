De Jonge: alleen zorgberoepen als eerste vaccineren

Alleen zorgmedewerkers worden als beroepsgroep als eerste gevaccineerd tegen het coronavirus, zegt zorgminister Hugo de Jonge. Verzoeken van andere groepen om een snellere inenting krijgt de minister dagelijks binnen, maar hij wil vasthouden aan de hoofdstrategie. Die houdt in dat medewerkers in de frontlinie van de coronabestrijding voorrang krijgen.

Inmiddels hebben andere sectoren zoals leraren, politie en boa’s bij het kabinet erop aangedrongen om zo snel mogelijk deze vitale beroepen te vaccineren. ‘Ik begrijp alle verzoeken. Maar we kunnen nu eenmaal niet met zijn allen vooraan in de bus zitten.’

Ook onder zorgmedewerkers is een schifting aangebracht. Vanaf woensdag komen als eerste de medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en wijkverpleging in aanmerking én de medewerkers van de acute zorg. Daarna volgen medewerkers van de GGZ-instellingen. Vanaf het tweede kwartaal volgen alle overige zorgmedewerkers.

In een brief aan de Tweede Kamer geeft De Jonge wel aan dat ‘we alert blijven of op basis van (epidemiologische) ontwikkelingen veranderingen in de prioritering nodig zijn. Ik vaar daarbij ook op de adviezen van de Gezondheidsraad.’ Hij wijst erop dat andere landen met vergelijkbare schema’s werken als Nederland. Ook zij hebben te maken ‘met de belemmering van de beschikbaarheid van het vaccin.’