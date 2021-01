Democraten willen FBI-onderzoek naar druk Trump op Georgia

Op basis van een uitgelekt telefoongesprek meldde The Washington Post afgelopen weekend dat Trump er bij de Republikeinse verkiezingsofficial Brad Raffensperger uit Georgia op had aangedrongen de verkiezingsresultaten in zijn voordeel te wijzigen. Hij zou hebben gezegd dat hij ‘11.780 stemmen moest vinden”, dreigend met consequenties bij weigering.

Dat is in strijd met de kieswet, stellen de Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden Ted Lieu en Kathleen Rice maandag in een brief aan FBI-chef Christopher Wray. Volgens hen is er nu bewijs van verkiezingsfraude door Trump, wat reden zou zijn om ‘onmiddellijk’ een strafonderzoek te openen.

Raffensperger herhaalde maandag dat er bij de verkiezingen in Georgia niet is gefraudeerd. Hij zei dat hij de wet heeft gevolgd door de claims van Trump te weerspreken en niet in te gaan op de verzoeken van de president.