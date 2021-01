In Alkmaar worden enkele tientallen huizen ontruimd vanwege het aantreffen van een explosief in de Gaffelstraat. De politie meldt dat het vermoedelijk om vuurwerk gaat dat iemand zelf heeft geknutseld. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ingeschakeld om het explosief onschadelijk te maken.