Miljonair Sanderink treedt terug als bestuurder Oranjewoud

Sanderink was de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws door een hoog oplopende ruzie met zijn voormalige geliefde Brigitte van Egten, die hij aan de kant zette nadat hij bevriend raakte met Rian van Rijbroek, een zelfverklaarde cyberdeskundige expert. Bij haar beweringen worden kenners veel vraagtekens gezet. Eind vorig jaar zou hij in het hoofdkantoor van Strukton een politie-inspecteur en een deurwaarder de huid vol hebben gescholden en te hebben geweigerd zijn gevorderde telefoon af te staan, totdat die van afstand gewist was.

Deel dit bericht: