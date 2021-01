Oostenrijk zeker een week langer in lockdown

De huidige lockdown in Oostenrijk wordt met een week verlengd. Dat betekent dat de horeca en niet-essentiële winkels tot zeker 24 januari gesloten blijven, meldde de Oostenrijkse gezondheidsminister Rudolf Anschober.

Ook de beperkingen voor buitenlandse reizigers blijven in die periode van kracht. Iedereen uit een risicogebied - en dat zijn bijna alle landen - die Oostenrijk binnenkomt, moet tien dagen in quarantaine.

De lockdown in Oostenrijk tijdens het wintersportseizoen is een grote aderlating voor het land. De maatregelen zouden eigenlijk 18 januari aflopen. Het kabinet had ook een plan ontwikkeld om de lockdown te verlichten voor mensen die negatief zijn getest. Zij mochten dan bijvoorbeeld wel gaan shoppen. Een wet die dat mogelijk moest maken, werd zondag niet door de oppositie gesteund, waarop Anschober aankondigde ervan af te zien.

Britse variant

De minister meldde maandag ook dat de Britse variant van het coronavirus voor het eerst in Oostenrijk is vastgesteld. Op het vliegveld van Wenen zijn vier mensen positief getest op corona, die de gemuteerde variant bleek te zijn.

Wintersportregio’s in het naburige Duitsland zagen afgelopen weekend een grote toeloop van dagjesmensen, ook al zijn skiliften en restaurants daar gesloten. Maandag kondigden de lokale autoriteiten eveneens nieuwe maatregelen aan om de toeloop te beperken. Het gaat dan om het sluiten van parkeerplaatsen of het blokkeren van toegangswegen.