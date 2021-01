Pfizer: geen bewijs dat vaccin 3 weken na eerste dosis beschermt

Het middel van BioNTech en Pfizer moet twee keer worden toegediend om maximale bescherming te bieden, in principe 21 dagen na de eerste injectie. ‘De veiligheid en effectiviteit van het vaccin is niet geëvalueerd op verschillende doseringsschema’s, aangezien de meerderheid van de testdeelnemers de tweede dosis ontving zoals gespecificeerd in het ontwerp van de studie”, aldus BioNTech en Pfizer in een verklaring.

Het Verenigd Koninkrijk wil tot twaalf weken wachten met de tweede prik zodat meer mensen hun eerste inenting kunnen krijgen. Onder meer Duitsland en Denemarken overwegen de toediening van het tweede vaccin uit te stellen.