De Jonge geeft toe dat hij GGD te laat vroeg om voorbereiding

Zorgminister Hugo de Jonge geeft toe dat de coronavaccinatie in Nederland waarschijnlijk eerder had kunnen beginnen als hij de GGD’en eerder had gevraagd de systemen alvast klaar te maken voor grootschalige vaccinaties. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij ‘dat we onvoldoende wendbaar zijn gebleken om de veranderingen die zich voordeden snel genoeg te kunnen accommoderen. Dat had wellicht anders gekund en gemoeten.’