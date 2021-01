‘Schotland krijgt huisarrest tot 1 februari’

In Schotland mogen de mensen in het kader van het coronabeleid met ingang van dinsdag 5 januari hun huis niet meer verlaten tenzij dat strikt noodzakelijk is of voor kortstondige beoefening van de sport buiten. De maatregel geldt de rest van deze maand. De scholen blijven dicht. Dit is de kern van de strenge lockdown waarmee de regering van premier Nicola Sturgeon de verspreiding van het coronavirus wil tegengaan, vooral die van een nieuwe variant van het begin afgelopen jaar opgedoken coronavirus.

Sturgeon voert de nieuwe variant aan als rechtvaardiging voor de draconische maatregelen en zei dat ze sinds maart niet zó bezorgd is geweest over de verspreiding van het virus. De details van de dwingende maatregelen en of ze in heel Schotland of alleen in ‘besmette’ gebieden gaan gelden moeten later op maandag duidelijk worden als Sturgeon het teruggeroepen parlement toespreekt.