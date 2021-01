Brandhulpverlener: rustigste jaarwisseling sinds jaren

Met vooral meldingen van kleine brandjes spreekt stichting Salvage over de rustigste jaarwisseling sinds tijden. De organisatie die namens de verzekeraars mensen helpt die brandschade aan woning of bedrijfspand hebben, rukte vijftig keer uit op 31 december 2020 en 1 januari 2021. Bij de overgang van 2019 naar 2020 gebeurde dat nog 115 keer.

Er waren vooral minder schades door vuurwerk. In slechts tien zaken speelde vuurwerk een rol. Een jaar eerder was dat nog bij 58 meldingen het geval. Dat aantal was goed voor 58 procent van de totale hoeveelheid meldingen tijdens die jaarwisseling, aldus Salvage.

De vijftig meldingen deze jaarwisseling betroffen 22 kleine branden, achttien middel- en vier grote branden en vier gevallen van waterschade. Verder waren er twee explosies, in Amsterdam en Deventer, door een vuurwerkbom bij een woning.