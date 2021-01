Verdwijning Alibaba-topman Jack Ma leidt tot speculaties

Op sociale media wordt driftig gespeculeerd over de verdwijning van multimiljardair Jack Ma, de topman van het Chinese webwinkelconcern Alibaba. Ma is al sinds eind oktober niet meer in het openbaar gezien. De speculaties groeiden sinds hij niet kwam opdagen voor een tv-serie waarin hij jureerde. Tegelijkertijd draaien Chinese toezichthouders de duimschroeven aan op zijn bedrijven.

Eind oktober uitte Ma nog kritiek op de Chinese overheid tijdens een bijeenkomst in Shanghai. Ma was het niet eens met de Chinese overheidsreguleringen, zei hij. Dat kwam hem duur te staan: de beursgang van zijn techbedrijf en betalingsdienstverlener Ant Group, waarvan de waarde op 37 miljard dollar wordt geschat, mocht onverwacht niet doorgaan. Dat zou de grootste beursgang ooit zijn geworden.

Ma werd in november in de allerlaatste aflevering van de tv-serie Africa’s Business Heroes vervangen, meldde The Financial Times al. Volgens een woordvoerster van Alibaba kon Ma niet deelnemen vanwege een agendaprobleem, maar ze wilde verder niets zeggen. Kenners denken dat Ma zich een tijdje koest moet houden en dat hij daarom de publiciteit mijdt.

China treedt de laatste tijd hard op tegen concurrentieverstorend gedrag van de grote technologieconcerns van het land. Onlangs werd bekend dat de Chinese mededingingstoezichthouders een onderzoek zijn begonnen naar Alibaba vanwege verdenking van misbruik van zijn sterke machtspositie. Ook onderzoeken Chinese autoriteiten tientallen investeringen van Ant Group en wil de Chinese overheid ook dat Ant Group stopt met het verstrekken van consumentenkredieten en het verlenen van vermogensbeheerdiensten. De onderneming moet zich volgens Peking alleen nog maar bezighouden met betalingsdiensten, zoals de betaalapp Alipay.