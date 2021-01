‘Duitsland behaalt door corona klimaatdoelstelling’

Duitsland heeft vorig jaar met dank aan corona de uitstoot van broeikasgassen verder kunnen terugschroeven. Volgens een Duits klimaatdenktank heeft het land zo kunnen voldoen aan zijn doelstelling die eigenlijk al uit het oog was verloren, namelijk een reductie van 40 procent ten opzichte van de uitstoot in 1990.

Het in Berlijn gevestigde Agora Energiewende meldt dat de uitstoot in 2020 42,3 procent minder was dan dertig jaar geleden. Vorig jaar stootte Duitsland 722 miljoen ton aan broeikasgassen uit, 80 miljoen ton minder dan het jaar daarvoor.

Volgens Agora Energiewende is twee derde van die daling terug te voeren op de coronapandemie, waardoor de industrie, de reissector en het openbare leven bijna tot stilstand kwamen. Als de coronacrisis er niet was geweest, was de daling 25 miljoen ton, wat neerkomt op 37,8 procent, schatten de onderzoekers.

Derde jaar op rij

De Duitse milieuminister Svenja Schulze toont zich tevreden en wijst erop dat de geboekte progressie niet alleen door de pandemie komt. ‘CO2-emissies zijn nu voor het derde jaar op rij gedaald”, zegt ze tegen persbureau DPA. ‘Dit is een duidelijk positieve trend die, naast het effect van het coronavirus, ook de effecten toont van het beleid van de afgelopen jaren.’

Broeikasgassen zijn een belangrijke oorzaak van klimaatverandering, want ze houden de warmte in de atmosfeer vast en verhogen de temperatuur. Daarbij is CO2-uitstoot, veroorzaakt door menselijke activiteiten, grotendeels verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde.