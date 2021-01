Nog geen problemen op Schiphol sinds afronding brexit

Nu ook de overgangsperiode sinds de brexit op 31 januari vorig jaar is verlopen, is het per vrijdag niet meer mogelijk om vrij te reizen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Extra douanecontroles hebben volgens Schiphol niet tot vertragingen geleid.

Op 1 en 2 januari weigerde de marechaussee op Schiphol wel rond de tien Britten de toegang tot Nederland. Zij hadden geen goede reden om hun reis als noodzakelijk te bestempelen, wat verplicht is om Nederland binnen te komen. Door de coronacrisis zijn er veel minder reizigers dan normaal.