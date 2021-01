Ophef in Polen om vaccinvoorrang voor beroemdheden

Het vaccineren van sterren en politici tegen het coronavirus heeft in Polen geleid tot ophef. De autoriteiten hadden besloten om medisch personeel eerst te vaccineren, maar bij een ziekenhuis in Warschau kregen ook allerlei prominente figuren alvast een prik.

Het ziekenhuis zou achttien culturele persoonlijkheden hebben ingeënt die moesten optreden als ambassadeurs van de vaccinatiecampagne. Het gaat onder meer om actrice Maria Seweryn (45) en de 63-jarige zanger Michal Bajor. Het ziekenhuis zou in totaal 450 mensen hebben ingeënt, onder wie medewerkers en patiënten.

Onder die patiënten bevonden zich ook politici. Dat kwam in de publiciteit toen Europarlementariër Leszek Miller, een voormalige premier, via Twitter onthulde dat hij op 30 december was ingeënt. Hij deelde daarbij een afbeelding van een medisch document.

Onderzoek

Polen heeft tot dusver ruim 50.000 mensen ingeënt. Premier Mateusz Morawiecki sprak zaterdag al schande over mensen die voor hun beurt worden gevaccineerd. "Er is geen rechtvaardiging voor het breken van de regels", benadrukte hij volgens persbureau PAP. De premier sprak over een "echt schandaal".

Een regeringswoordvoerder zei maandag dat een onderzoek is ingesteld. Hij sprak de hoop dat de "schuldige partijen" snel worden gestraft.