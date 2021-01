Brussel ‘in gesprek’ over meer doses Pfizer-vaccins

De Europese Commissie is ‘in gesprek’ met Pfizer-BioNTech over de mogelijke levering van meer doses van hun coronavaccin. Dat zei een woordvoerder van het dagelijks EU-bestuur.

De commissie heeft tot nu toe 300 miljoen doses namens de lidstaten veiliggesteld bij de Amerikaans-Duitse farmaceutencombinatie. Hun vaccin is momenteel het enige dat is goedgekeurd in de Europese Unie. Vrijdag nog sprak topman Uğur Şahin van BioNTech zijn verbazing uit over het inkoopbeleid van de commissie in een interview met Der Spiegel. Volgens hem verliepen de onderhandelingen niet zo snel en soepel als met andere landen. Zo bestelden de Verenigde Staten in juli al 600 miljoen doses. In november tekende Brussel voor 200 miljoen doses en een optie op 100 miljoen.

De commissie wijst de kritiek van de hand. Ze benadrukt dat zij met goedkeuring van de lidstaten een portefeuille heeft samengesteld met potentieel 2 miljard doses van vaccins van zes verschillende producenten, op het moment dat de vaccins nog volop in ontwikkeling waren en niet duidelijk was of en welke veilig en effectief zouden blijken.