Ook boa’s willen snelle vaccinatie tegen coronavirus

‘Boa’s worden gezien als een vitaal en essentieel beroep. Ze hebben veel contacten met andere mensen en lopen daarom extra risico op besmetting met het coronavirus. Een snelle vaccinatie van boa’s is gewenst”, zegt Kuin.

‘We willen niet vooraan staan”, benadrukt Kuin. ‘Het is logisch dat zorgpersoneel en kwetsbare ouderen voorrang krijgen bij de inentingen, maar daarna verdienen ook boa’s een snelle vaccinatie. We hebben dit aan de orde gesteld bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, maar uiteindelijk gaat het ministerie van Volksgezondheid over de volgorde.’

Ook de politiebonden dringen aan op snelle vaccinatie van agenten. De bonden krijgen hierover veel vragen van hun leden, zeggen de bestuurders van de politiebond ACP en de Nederlandse Politiebond.