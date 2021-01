Burgemeester Tilburg geschrokken van explosie Poolse supermarkt

Burgemeester van Tilburg Theo Weterings is geschrokken van de explosie bij een Poolse supermarkt. In een verklaring zegt hij dat hij alle betrokkenen veel sterkte wenst ‘bij dit vervelende begin van het nieuwe jaar”.

Volgens de verklaring schrok Weterings in de nacht van zondag op maandag ook echt wakker van de ontploffing. De schrik zit er in de buurt flink in, maar ‘gelukkig is er alleen sprake van materiële schade”, zegt hij.

Weterings zegt ook niet op de bevindingen van de politie vooruit te willen lopen. Het onderzoek naar de explosie is nog in volle gang.

Ondersteuning

Medewerkers van de gemeente en de woningbouwvereniging gaan maandag met omwonenden in gesprek over passende ondersteuning vanwege de schade aan de huizen.

Rond 02.30 uur was er een ontploffing voor de Poolse supermarkt. De winkel is van dezelfde eigenaar als de supermarkten in Aalsmeer en Beverwijk waar in december al een explosief afging. Ook in Heeswijk-Dinther werd vorige maand een Poolse winkel getroffen door een explosie.