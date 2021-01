Duizenden inwoners Peking in de rij voor coronavaccin

De gezondheidsautoriteiten gaven vorige week groen licht voor het gebruik van een coronavaccin van farmaceut Sinopharm. Er moeten nu miljoenen mensen worden gevaccineerd voor het begin van het Chinees Nieuwjaar in februari. Dan gaan Chinezen doorgaans massaal op reis. Er worden onder meer sporthallen en lege fabrieken omgebouwd tot vaccinatiecentra.

Het coronavirus dook eind 2019 voor het eerst op in China. De communistische Volksrepubliek bestrijdt lokale uitbraken door massaal mensen te testen en strenge lockdowns in te stellen. De afgelopen maanden zijn ook al miljoenen mensen ingeënt. Het onderzoek naar de gebruikte vaccins was toen nog niet afgerond, maar ze konden bij ‘gebruik in noodgevallen’ al worden toegediend.