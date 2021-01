‘Eigenaar Poolse supermarkt Tilburg zelfde als in Beverwijk’

De eigenaar van de Poolse supermarkt in Tilburg waar in de nacht van zondag op maandag een explosie plaatsvond, is ook de eigenaar van de winkels in Aalsmeer en Beverwijk waar dat in december gebeurde. Mohamad Mahmoed wilde geen reactie geven aan het ANP.

Omroep Brabant sprak de man wel. Tegen de omroep zei hij dat hij geen idee heeft wat het motief is. ‘Ik ben heel verdrietig. Het was een mooie winkel met flink wat personeel, een goed lopende zaak”, aldus Mahmoed tegen Omroep Brabant.

De eigenaar noemt de politie lui. Het is al de vierde aanslag op een winkel van hem en de vijfde op een Poolse supermarkt in ongeveer een maand tijd. ‘In Aalsmeer en Beverwijk hadden ze ook al beloofd dat ze in actie zouden komen. Er is gewoon helemaal niets gebeurd.’

Biedronka

Mahmoed zegt tegen de regionale omroep dat de winkel in oktober open is gegaan en dat het goed liep. Hij zegt niets te snappen van de aanslagen.

De winkel in Tilburg had niet de naam Biedronka. De andere winkels waar ontploffingen plaatsvonden heten wel zo. Begin december werden drie Poolse supermarkten met die naam in Heeswijk-Dinther (Brabant), Aalsmeer en Beverwijk in korte tijd getroffen door een explosie. In Beverwijk ging het om twee explosies binnen een week. De winkels zijn geen onderdeel van een keten, maar dragen alleen dezelfde Poolse naam.