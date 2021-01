Braillepluim gaat naar Staatsbosbeheer

Het is een van de weinige routes in Nederland waar met teksten en kaarten in braille de beleving van de natuur een extra plus krijgt, meldt de Vereniging Onbeperkt Lezen, initiatiefnemer van de prijs. Het informatiebord bij de route is zo uitgevoerd, dat ook blinde en slechtziende wandelaars de informatie kunnen lezen op de voelbare kaart met braille.

Het braillepaneel vertelt wat er allemaal te zien is in het eeuwenoude gehucht. Met aanvullende informatie die in braille en ook in audio beschikbaar is, komt de geschiedenis van deze oeroude plek in het hart van de Veluwe met de verhalen over de schaapskooi en de kudde tot leven, is het juryoordeel.

Kunstwerk

Omdat Staatsbosbeheer zo niet alleen de blinde wandelaar helpt, maar er ook voor zorgt dat andere bezoekers merken hoe belangrijk braille is, krijgt deze instantie de onderscheiding. De prijs is een kunstwerk van Marianne Poppenk.

De braillepluim wordt jaarlijks uitgereikt op of rond 4 januari, de geboortedatum van de uitvinder Louis Braille en tevens Wereldbrailledag.