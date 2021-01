Eerste ‘normale’ week zonder Britten op interne Europese markt

De impact van het vertrek van de Britten uit de interne Europese markt zal maandag naar verwachting meer merkbaar worden. In de eerste dagen na de kerstvakantie zullen handels- en vervoersstromen meer al normaal verlopen. Daarbij is de vraag of bijvoorbeeld de douane goed toegerust is om de nieuwe werkelijkheid aan te kunnen.

De douane had eerder al gewaarschuwd voor extra drukte door de brexit, ook nadat de machtsblokken kort voor kerst tot een handelsakkoord kwamen. De Britten verlieten krap een jaar geleden al de Europese Unie, maar waren tot eind 2020 gebonden aan bestaande afspraken met het landenblok. De eerste dagen van het nieuwe jaar was er traditiegetrouw minder economische bedrijvigheid. Daarmee was de exacte impact ook minder goed in te schalen.

In de afgelopen twee jaar heeft de douane circa negenhonderd nieuwe medewerkers aangenomen om al het extra werk te verzetten. Eerder gaf de instantie aan in de eerste vier tot zes weken vertragingen te verwachten in de Rotterdamse haven als gevolg van de brexit. Ook op Schiphol zal het wennen zijn, omdat reizigers echt te maken krijgen met een grens. Ook mogen bijvoorbeeld niet meer zomaar bepaalde bederfelijke producten het land worden binnengebracht.