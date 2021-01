Flinke toename in coronabesmettingen op Bonaire

Het aantal personen op Bonaire dat is besmet met het coronavirus is in de eerste dagen van 2021 flink toegenomen. Op 31 december waren er nog 13 besmette personen, met 61 personen in quarantaine. Op 3 januari was dat gestegen naar 58 personen. Er zijn nu 151 personen in quarantaine. Ook ligt er nu een persoon die besmet is met corona in het ziekenhuis.