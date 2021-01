In Tilburg is in de nacht van zondag op maandag een explosief afgegaan bij een Poolse supermarkt aan het Paletplein, meldt de politie. Voor zover bekend is, zijn er geen gewonden. In de winkel is brand uitgebroken en ‘in een straal van 100 meter’ zijn ruiten kapotgegaan door de explosie, aldus de politie.

De hulpdiensten zijn ter plaatse en specialisten van de politie doen onderzoek. De explosie vond rond 03.00 uur plaats.