‘Harvey Weinstein gaat deze winter in hoger beroep’

Voormalig Hollywoodproducent Harvey Weinstein is van plan in de komende drie maanden beroep aan te tekenen tegen zijn veroordeling. Dat meldt The Sun.

De 68-jarige Weinstein zit een celstraf van 23 jaar uit voor seksueel misbruik, waaronder verkrachting, van twee vrouwen. Hij moet nog voorkomen in een andere zaak, waarin hij door vijf vrouwen wordt beschuldigd van soortgelijke misdaden. De afgelopen drie jaar hebben tientallen vrouwen hun verhaal gedaan over seksueel wangedrag van de eens zeer succesvolle filmmaker.

The Sun meldt ook dat een voormalig assistente van Weinstein een zaak zal aanspannen tegen de oud-producent en de mensen om hem heen die het hem mogelijk maakten vrouwen te misbruiken en lastigvallen. De vrouw zou van plan zijn een arbeidsrechtelijke zaak te starten in het Verenigd Koninkrijk, waarin volgens haar advocaat ‘verschrikkelijk seksueel misbruik door de heer Weinstein’ zal worden besproken.

In oktober vroegen de advocaten van Weinstein een rechter in New York hem op borgtocht vrij te laten wanneer hij in hoger beroep zou gaan. Dat verzoek werd afgewezen.