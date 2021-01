Deskundigen bestrijden claim Trump over aantal coronadoden VS

Een bewering van de Amerikaanse president Donald Trump dat het aantal coronadoden in de Verenigde Staten zwaar overdreven zou zijn, is hem op scherpe kritiek komen te staan van vooraanstaande gezondheidsfunctionarissen. Onder anderen topimmunoloog Anthony Fauci en de militaire gezondheidsfunctionaris Jerome Adams bestreden de beweringen van de scheidend president, onder wiens bewind zeker 350.000 personen in de Verenigde Staten stierven aan de gevolgen van Covid-19.

‘Deze doden zijn echte doden”, zei Fauci tegen nieuwszender ABC News. Hij voegde eraan toe dat de overbelaste ziekenhuizen en de gestreste zorgmedewerkers ook ‘niet nep’ zijn. ‘Het is echt”, aldus Fauci. Hij en Adams verdedigden de betrouwbaarheid van de Amerikaanse coronadata ook nog bij CNN. De gegevens worden verzameld en gepubliceerd door het CDC, het Amerikaanse centrum voor ziektepreventie.

‘Het aantal besmettingen en sterfgevallen van het Chinavirus is enorm overdreven in de Verenigde Staten vanwege de belachelijke methodes van het CDC vergeleken met andere landen, waarvan er vele, bewust, heel lage en onnauwkeurige cijfers melden”, had president Trump eerder zondag op Twitter geschreven.

‘Vanuit een volksgezondheidsperspectief heb ik geen reden om aan die cijfers te twijfelen”, zei Adams. ‘En ik denk dat men zich erg bewust moet zijn dat dit niet alleen de doden zijn. Het gaat om de ziekenhuisopnames, de capaciteit.’

Trump, die op 20 januari het Witte Huis moet verlaten na zijn verkiezingsnederlaag tegen zijn Democratische uitdager Joe Biden, heeft de ernst van de coronapandemie stelselmatig gebagatelliseerd en gaf dat vorig jaar ook al toe in een interview met de vermaarde journalist Bob Woodward. Ook liet Trump zich al meermaals laatdunkend uit over voorschriften van federale agentschappen met als doel de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zoals het dragen van een mondkapje.

Ondertussen zijn de VS van alle landen in de wereld het hardst getroffen door de coronapandemie. Zowel qua totaalaantal besmettingen als qua dodental staat het land op eenzame hoogte bovenaan op het wereldranglijstje. Meer dan 20 miljoen personen in de VS raakten al besmet. Zaterdag meldden de VS nog een recordaantal nieuwe vastgestelde besmettingen in de laatste 24 uur. Dat waren er meer dan 275.000.