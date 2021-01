Gerry Marsden (78), zanger Gerry and the Pacemakers, overleden

Gerry Marsden, zanger van de groep Gerry and the Pacemakers is zondag op 78-jarige leeftijd overleden, melden Britse media. Marsden zorgde er met zijn groep onder meer voor dat het nummer You'll never walk alone (1963) populair werd.

Marsden overleed zondag aan de gevolgen van een ontsteking van het hart. De zanger en televisiepersoonlijkheid uit Liverpool scoorde ook hits met How do you do it? en I like it (beide uit 1963).

Zijn versie van You'll never walk alone is het inofficiële clublied van Liverpool F.C. geworden en wordt geregeld in voetbalstadions over de hele wereld gezongen, waaronder bij Feyenoord.