Langdurige zorg blijft bij 8 januari als startdatum vaccinatie

Hoewel de mensen in acute zorg sneller gevaccineerd kunnen worden, houden de partijen in de langdurige zorg vast aan de uitgestippelde tijdsplanning en werkwijze voor de vaccinaties. Vanaf 8 januari wordt gestart met de vaccinatie van zorgmedewerkers in de verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen en daarna in de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. Dat hebben ActiZ, NVAVG, Verenso, VGN, V&VN en Zorgthuisnl laten weten. Ze zeggen wel begrip te hebben voor de wens om ook medewerkers in de acute zorg snel te laten vaccineren.