Paniek in Amerikaans hotel door stunt parachutisten

Het duo sprong omlaag vanaf het dakterras van het Grand Hyatt hotel in Nashville. Op videobeelden is te zien dat de mannen over een hekwerk aan de rand van het dak klimmen en omlaag duiken. Getuigen beginnen te gillen en kijken over de rand van het dak, waar te zien is hoe de waaghalzen hun parachutes openen en wegzweven. ‘Oh mijn god, oh mijn god”, gilt een vrouw.

De zogeheten basejumpers vlogen vervolgens naar een nabijgelegen parkeerplaats. Daar stapten ze in een auto en reden ze weg. De hotelketen is niet blij met het duo. De mannen waren te gast in het hotel, maar zijn daar na de sprong van het dak niet meer welkom. ‘We veroordelen dit soort roekeloos gedrag met klem”, citeert CNN uit een verklaring van het bedrijf.