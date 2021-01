Kapitaalinjectie Air France-KLM ‘kwestie van weken of maanden’

Het is nog een kwestie van ‘weken of maanden’ voordat er een besluit is over de herkapitalisatie van luchtvaartcombinatie Air France-KLM. Dat zei de Franse onderminister voor Transport Jean-Baptiste Djebbari in een interview met nieuwszender BFM TV. In de lopende gesprekken met de Nederlandse regering bewaakt Parijs de Franse belangen binnen het luchtvaartconcern, waarschuwde hij.

‘Air France-KLM is van strategisch belang en Frankrijk is geïnteresseerd in een balans tussen de verschillende partijen”, zei Djebbari. ‘De alliantie Air France-KLM heeft Nederland de afgelopen jaren meer opgeleverd dan Frankrijk”, vervolgde de politicus. ‘Het is heel belangrijk dat de belangen van beide partijen worden gerespecteerd.’

Zowel Frankrijk als Nederland heeft een belang van ongeveer 14 procent in het luchtvaartbedrijf, dat van de twee landen al 10,4 miljard aan staatssteun kreeg in de vorm van leningen en kredietgaranties. Doordat reizigers wegens de coronapandemie nog altijd massaal wegblijven, is verdere steun nodig. Naar verwachting zal dat in de vorm van een verhoging van het eigen kapitaal zijn.

Volgens Djebbari moeten de gesprekken voor overeenstemming zorgen over de te voeren strategie. Dat moet helderheid geven over de mogelijkheden van Air France-KLM om concurrerend te blijven nadat de coronapandemie achter de rug is. Naar verwachting is er dan voor minder luchtvaartmaatschappijen ruimte, waardoor de concurrentie heviger wordt, aldus de bewindspersoon.