Hongarije toch minder enthousiast over Russisch coronavaccin

‘We weten dat het Russische vaccin goed is, maar er is niet genoeg van en daar komt waarschijnlijk ook geen verandering in omdat de productiecapaciteit beperkt is”, zei Orbán. Hij ligt regelmatig in de clinch met Brussel en had experts naar Rusland en China gestuurd om de ontwikkeling van vaccins in die landen te volgen. Hongarije kreeg eind vorig jaar nog duizenden doses van het Russische Spoetnik V-vaccin aangeleverd.

Orbán noemde het Chinese vaccin zondag veelbelovender dan het Russische middel. ‘Het lijkt sneller beschikbaar te zijn en in grotere hoeveelheden”, concludeerde hij op de Hongaarse radio. ‘Idealiter zal je zelf kunnen kiezen of je gevaccineerd wil worden met een vaccin uit het westen of een Chinees vaccin.’

Hongarije begon vorige maand al inwoners te vaccineren met het enige middel dat tot dusver is goedgekeurd door de EU, het vaccin van Pfizer en BioNTech. Orbán benadrukte zondag dat hij niet te spreken is over het tempo waarin de EU vaccins regelt voor lidstaten. ‘De producten van sommige producenten waren eerder beschikbaar in Canada, het Verenigd Koninkrijk en Israël dan in bijvoorbeeld de EU.’