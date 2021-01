Peiling: ‘Aantal twijfelende kiezers neemt toe’

Het aantal kiezers dat aangeeft geen idee te hebben op welke politieke partij ze in maart gaan stemmen, is toegenomen. Dat zegt opiniepeiler Maurice de Hond zondag. Juist doordat de VVD nog steeds duidelijk voor ligt op de rest, wordt volgens hem de grote vraag wat de kiezers zullen zien als het centrale thema van deze verkiezingen. ‘De kiezer zal daar via zijn stem antwoord op geven.’